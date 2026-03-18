Segunda balacera del día en Cerro Navia deja adolescente de 17 años muerto: hallan cerca de 40 casquillos

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Un adolescente de 17 años murió tras recibir un impacto balístico en medio de una balacera registrada la tarde de este miércoles en calle Siberia, en la comuna de Cerro Navia, en la región Metropolitana.

De acuerdo con información preliminar, en el sitio del suceso se han encontrado cerca de 40 casquillos de bala.

La víctima fue auxiliada por vecinos, quienes la trasladaron de urgencia hasta el Hospital Félix Bulnes, recinto donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

Este hecho no se descarta que esté vinculado con otro ataque armado ocurrido durante la mañana en la misma comuna, el que dejó una persona fallecida y otra herida. Ambos episodios se registraron a solo dos cuadras de distancia, lo que será materia de investigación.

Las diligencias quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI, en conjunto con el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), mientras Carabineros mantiene resguardado el perímetro. La información se mantiene en desarrollo.