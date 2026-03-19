FOTOS. Doble homicidio en La Legua: Tío y sobrino son asesinados con más de 20 disparos en su contra
Las víctimas, de 35 y 25 años, fueron trasladadas hasta el Hospital Barros Luco, donde se confirmó su fallecimiento.
Durante la noche de este miércoles, un doble homicidio se registró en la población La Legua, en la comuna de San Joaquín, luego de una balacera que dejó a dos personas fallecidas en el lugar.
Las víctimas, de 35 y 25 años —tío y sobrino—, fueron trasladadas hasta el Hospital Barros Luco, donde se constató la muerte de ambos.
Según información preliminar, más de 20 disparos fueron percutados en su contra, en un ataque que es investigado por personal policial.
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