Conmoción por brutal femicidio en Paine: mujer fue golpeada, apuñalada y abandonada en la vía pública

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Conmoción en Paine tras brutal homicidio de mujer: fue golpeada, apuñalada y abandonada en la vía pública

Una joven de 25 años fue asesinada durante la madrugada de este miércoles en plena vía pública de la comuna de Paine, en la zona sur de la Región Metropolitana.

El crimen quedó al descubierto en calle Galvarino, donde la víctima fue atacada violentamente por un hombre que luego escapó del lugar.

Según los antecedentes preliminares, la mujer fue golpeada a puñetazos, derribada y posteriormente apuñalada. Tras la denuncia, personal de Carabineros acudió al sitio del suceso, aisló el perímetro e inició las primeras diligencias.

Testigo clave permitió identificar al presunto autor del ataque

Uno de los elementos relevantes en esta etapa de la investigación es la existencia de un testigo que observó la agresión. De acuerdo con la información esta persona identifica al atacante, y lo ve actuar en contra de la mujer, lo cual permitió avanzar en la individualización del homicida.

En paralelo, también llegó al lugar el fiscal Patricio Rosas, quien encabezará las diligencias investigativas y próximamente entregará una vocería sobre este hecho.

Mientras tanto, el imputado permanece prófugo, aunque ya estaría identificado y siendo intensamente buscado por las policías.

En ese sentido, el fiscal Patricio Rosas confirmó la existencia de un vínculo sentimental entre ambos, además de un hijo en común de 2 años, por lo que el caso fue reconfigurado a femicidio íntimo.

Además, se conoció que el sospechoso mantenía cuatro denuncias anteriores, un antecedente que podría ser incorporado en el desarrollo de la causa. Por ahora, la investigación sigue en curso para esclarecer la dinámica completa del ataque y dar con el paradero del responsable.