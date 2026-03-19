Mujer condenada por disparar a su expareja pide indulto a Presidente José Antonio Kast

Yesenia Azúcar, condenada a ocho años de prisión por homicidio frustrado contra su expareja, solicitó al presidente José Antonio Kast un indulto presidencial.

La mujer, madre de una hija, asegura que su acto estuvo motivado por desesperación y busca poder reintegrarse a la sociedad, trabajar y apoyar a su hija.

“Estoy arrepentida de lo que hice, pero actué como madre, con rabia y desesperación. Necesito ayuda para poder obtener mi libertad y cuidar de mi hija”, declaró Yesenia a Chilevisión.

Aunque actualmente cuenta con un beneficio extracarcelario, sostiene que permanecer confinada limita su posibilidad de reconstruir su vida.

El caso vuelve a poner en discusión la figura del indulto presidencial, que la Constitución chilena establece como atribución del mandatario en circunstancias excepcionales.

La presidenta de la Corte Suprema, Gloriana Chevesich, había sugerido que un consejo analizara estas solicitudes en lugar del Presidente, aunque luego matizó su postura.

Por su parte, el ministro de Justicia Fernando Rabat señaló que corresponde respetar la Constitución vigente y que los tribunales deben ser los encargados de evaluar la responsabilidad de las personas, dejando el indulto solo para casos humanitarios.

Yesenia forma parte de un grupo de mujeres que durante el mandato del expresidente Gabriel Boric solicitó su indulto. La discusión sobre este mecanismo cobra relevancia para personas en situaciones excepcionales, como ella, cuya reinserción social depende del beneficio.

El caso ha generado distintas opiniones entre parlamentarios y autoridades judiciales, quienes coinciden en que la figura del indulto debe aplicarse con prudencia y en situaciones muy reguladas.