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Los graves incidentes que obligaron a suspender clases en el Barros Borgoño en Santiago

Un grupo de estudiantes abandonó el recinto, generando confrontaciones FF.EE. Citarán a los apoderados y aplicarán sanciones según reglamento interno.

Martín Neut

Liceo Manuel Barros Borgoño

Liceo Manuel Barros Borgoño

Incidentes protagonizados por estudiantes del Liceo Manuel Barros Borgoño, en la comuna de Santiago, obligaron este jueves a suspender anticipadamente la jornada escolar, luego de una salida no autorizada que derivó en desórdenes en la vía pública.

Según informó el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Santiago, “un grupo focalizado de estudiantes (…) participa en una corta calle a la salida del establecimiento”, lo que motivó la intervención de Carabineros “para resguardar la seguridad y el orden público”.

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Desde el propio recinto educacional señalaron que, pese a los intentos de contención por parte del personal, cerca del mediodía un grupo de alumnos abandonó el liceo para manifestarse en Avenida San Diego, donde se registraron enfrentamientos con Fuerzas Especiales.

“Se citará a los apoderados y se aplicarán sanciones”

Ante este escenario, y aunque gran parte del alumnado continuaba en clases, el establecimiento optó por evacuar de forma preventiva a los estudiantes alrededor de las 13:00 horas, utilizando una salida alternativa.

El SLEP indicó que se activaron los protocolos correspondientes por tratarse de una salida no autorizada y advirtió que “se citará a los apoderados y se aplicarán las medidas formativas y disciplinarias que correspondan de acuerdo con el reglamento interno”.

Los hechos también provocaron desvíos de tránsito en el sector, mientras Carabineros se mantuvo desplegado en el lugar.

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