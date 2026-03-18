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VIDEO. Ministro de Justicia por eventuales indultos: “Vamos a analizar caso a caso y revisar el mérito de los antecedentes”

Fernando Rabat aseguró que se enteró por la prensa de la solicitud de indulto del excarabinero Patricio Maturana, condenado por cegar a la senadora Fabiola Campillai.

Ruth Cárcamo

FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO / FOTO: LUKAS SOLIS/AGENCIAUNO

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, afirmó desconocer la existencia de una solicitud de indulto por parte de la defensa de Patricio Maturana, excarabinero condenado a 12 años de cárcel por cegar a la senadora Fabiola Campillai.

Tras reunirse con la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, el secretario de Estado señaló que “el Ministerio de Justicia recibe distintas solicitudes de indulto. Leí por la prensa (lo de Maturana), pero yo no conozco el texto de esa solicitud”.

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“Vamos a analizar caso a caso cada una de las solicitudes de indulto, y en concreto vamos a revisar el mérito de los antecedentes antes de emitir un pronunciamiento sobre el particular”, añadió.

“Yo voy a emitir un pronunciamiento”

Respecto a la solicitud de Patricio Maturana, Fernando Rabat explicó que “si fue ingresada, hay que seguir el conducto regular. Conocer las otras solicitudes que tienen un ingreso previo, luego requerir los antecedentes y, en conformidad al mérito de estos, se emitirá un pronunciamiento”.

“Yo voy a emitir un pronunciamiento en la medida que conozca los antecedentes de cada caso en particular”, concluyó.

Revisa aquí las declaraciones del ministro de Justicia, Fernando Rabat:

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