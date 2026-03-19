;

Se esperan lluvias en toda la Región Metropolitana para este fin de semana: revisa las zonas afectadas

Las precipitaciones se esperan durante la tarde y noche, afectando distintos sectores.

Javiera Rivera

Se esperan lluvias en toda la Región Metropolitana para este fin de semana: revisa las zonas afectadas

Se esperan lluvias en toda la Región Metropolitana para este fin de semana: revisa las zonas afectadas / sarayut Thaneerat

Según informó la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) el inicio del otoño en la Región Metropolitana estará marcado por precipitaciones que afectarán a

El fenómeno será provocado por un sistema frontal acompañado de un río atmosférico, que también dejará lluvia en otras zonas de la zona central, como las regiones de Valparaíso, O’Higgins y Maule.

Durante la mañana del viernes 20, se espera cielo parcialmente despejado, aunque a medida que avance el día las nubes se irán acumulando hasta que, hacia la tarde y noche, comiencen los primeros chubascos aislados.

Las comunas que se verán afectadas incluyen: Colina, Santiago Centro, Santiago Norte, Santiago Oriente, Santiago Sur, Santiago Poniente, Curacaví, Melipilla y San José de Maipo.

Revisa también

ADN

Según los pronósticos, las precipitaciones podrían iniciar cerca de las 17:00 horas y prolongarse hasta la madrugada del sábado 21 de marzo.

En cuanto a la intensidad, se esperan lluvias leves de aproximadamente 5 mm, aunque el meteorólogo Alejandro Sepúlveda advierte que, si se presentan tormentas eléctricas, los montos de precipitación podrían ser mayores y de corta duración.

El resto del fin de semana se mantendrá agradable y con temperaturas típicas de otoño, con máximas entre 24 y 26 °C y cielos parcialmente nublados en la mayor parte de la región.

Contenido patrocinado

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

&#039;K-Pop Demon Hunters&#039; hace historia en los Premios Oscar 2026

'K-Pop Demon Hunters' hace historia en los Premios Oscar 2026

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: &#039;Tengo quien me haga la revisión técnica&#039;

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: 'Tengo quien me haga la revisión técnica'

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad