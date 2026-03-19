Se esperan lluvias en toda la Región Metropolitana para este fin de semana: revisa las zonas afectadas / sarayut Thaneerat

Según informó la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) el inicio del otoño en la Región Metropolitana estará marcado por precipitaciones que afectarán a

El fenómeno será provocado por un sistema frontal acompañado de un río atmosférico, que también dejará lluvia en otras zonas de la zona central, como las regiones de Valparaíso, O’Higgins y Maule.

Durante la mañana del viernes 20, se espera cielo parcialmente despejado, aunque a medida que avance el día las nubes se irán acumulando hasta que, hacia la tarde y noche, comiencen los primeros chubascos aislados.

Las comunas que se verán afectadas incluyen: Colina, Santiago Centro, Santiago Norte, Santiago Oriente, Santiago Sur, Santiago Poniente, Curacaví, Melipilla y San José de Maipo.

Según los pronósticos, las precipitaciones podrían iniciar cerca de las 17:00 horas y prolongarse hasta la madrugada del sábado 21 de marzo.

En cuanto a la intensidad, se esperan lluvias leves de aproximadamente 5 mm, aunque el meteorólogo Alejandro Sepúlveda advierte que, si se presentan tormentas eléctricas, los montos de precipitación podrían ser mayores y de corta duración.

El resto del fin de semana se mantendrá agradable y con temperaturas típicas de otoño, con máximas entre 24 y 26 °C y cielos parcialmente nublados en la mayor parte de la región.