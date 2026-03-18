¿Por qué las mujeres tienen que hacer fila para ir al baño? Estudio reveló la causa principal / baona

Hacer fila para ir al baño es una escena común en espacios públicos de mujeres como centros comerciales o eventos. Sin embargo, un estudio advierte que esta diferencia no es casual.

La investigación, liderada por Belén Martínez, de la Sheffield Hallam University, concluye que asignar el mismo espacio a baños de hombres y mujeres no garantiza un acceso equitativo.

Uno de los factores clave es la estructura de los baños:

Los baños masculinos combinan cabinas con urinarios, lo que permite un uso más rápido

Los baños femeninos cuentan solo con cabinas, reduciendo la capacidad total

A esto se suma que, en promedio, las mujeres pueden tardar más tiempo debido a factores como la vestimenta, la menstruación, el embarazo o ciertas condiciones de salud.

Según la investigación, muchas normas se basan en un “modelo masculino”, priorizando rapidez, lo que deja en desventaja a las mujeres. Además, los hombres suelen tener más alternativas cuando no hay baños disponibles.

Posibles soluciones

Para reducir estas diferencias, el estudio propone:

Aumentar la cantidad de cabinas en baños femeninos

Incorporar baños neutros en cuanto al género

Diseñar espacios considerando distintos tiempos y necesidades de uso

La conclusión es clara: el acceso a baños no es solo un tema de comodidad, sino un reflejo de cómo se planifican las ciudades y de quiénes son considerados en ese diseño.