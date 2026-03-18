¿Por qué las mujeres tienen que hacer fila para ir al baño? Estudio reveló la causa
La espera en estos espacios públicos podría estar relacionada con factores poco considerados.
Hacer fila para ir al baño es una escena común en espacios públicos de mujeres como centros comerciales o eventos. Sin embargo, un estudio advierte que esta diferencia no es casual.
La investigación, liderada por Belén Martínez, de la Sheffield Hallam University, concluye que asignar el mismo espacio a baños de hombres y mujeres no garantiza un acceso equitativo.
Uno de los factores clave es la estructura de los baños:
- Los baños masculinos combinan cabinas con urinarios, lo que permite un uso más rápido
- Los baños femeninos cuentan solo con cabinas, reduciendo la capacidad total
A esto se suma que, en promedio, las mujeres pueden tardar más tiempo debido a factores como la vestimenta, la menstruación, el embarazo o ciertas condiciones de salud.
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Según la investigación, muchas normas se basan en un “modelo masculino”, priorizando rapidez, lo que deja en desventaja a las mujeres. Además, los hombres suelen tener más alternativas cuando no hay baños disponibles.
Posibles soluciones
Para reducir estas diferencias, el estudio propone:
- Aumentar la cantidad de cabinas en baños femeninos
- Incorporar baños neutros en cuanto al género
- Diseñar espacios considerando distintos tiempos y necesidades de uso
La conclusión es clara: el acceso a baños no es solo un tema de comodidad, sino un reflejo de cómo se planifican las ciudades y de quiénes son considerados en ese diseño.
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