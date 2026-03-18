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Qué es el “looksmaxxing”: la nueva tendencia entre los hombres más jóvenes en redes sociales

“Hay muchas repercusiones negativas”, advirtió un experto sobre el fenómeno.

Sebastián Escares

Qué es el “looksmaxxing”: la nueva tendencia entre los hombres más jóvenes en redes sociales

Cada vez es más frecuente que en redes sociales surjan nuevas tendencias, especialmente en los más jóvenes que tienen acceso a diversas plataformas.

Una de estas tendencias es el “looksmaxxing”, concepto que hace alusión a lucir lo mejor posible y buscar maximizar el atractivo físico. Entre sus características, está el lograr una mandíbula definida y pómulos marcados.

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Diversos usuarios en redes sociales han compartido rutinas, consejos y métodos para llevar a cabo esta práctica y así mejorar su apariencia.

El looksmaxxing va desde prácticas comunes hasta acciones extremas en donde incluso algunos jóvenes se golpean sus rostros para modificar su estructura.

En diálogo con la BBC, Marvin, un joven de 26 años que sigue la tendencia, explicó que además de realizar su rutina en el gimnasio, practica ejercicios faciales como el zygopush, en el cual se ejerce presión desde la mandíbula hacia los pómulos.

Hay distintas categorías del looksmaxxing, las cuales se dividen en:

  • Softmaxxing: prácticas que no son invasivas como, por ejemplo, la dieta y el cuidado personal.
  • Hardmaxxing: consisten en métodos más extremos como cirugías, uso de hormonas o modificaciones en la apariencia.

A continuación, ejemplos de la tendencia:

@looksmaxxingesp

@Animal Face solo los más atractivos tienen el último rasgo.. #atractivomasculino #glowuptips #tipoderostro

♬ Модель (Model) - DJ ZUP RAlii

¿Cuáles son los riesgos?

Michael Halpin, profesor de psicología de la Universidad de Dalhousie, en conversación con la BBC, señaló que “hay muchas repercusiones negativas en la salud mental”.

Desarrollan problemas de imagen corporal que no tenían antes de integrarse a la comunidad, comienzan a ver su cuerpo como defectuoso e imperfecto, algo que arruinará sus vidas”, detalló.

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