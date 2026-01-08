;

Encuesta revela que 6 de cada 10 mujeres en Chile tiene que limitar su vida social y laboral por la menstruación

El informe expone la precariedad económica que enfrentan miles de mujeres: casi un tercio ha vivido periodos sin acceso a insumos básicos.

Mario Vergara

Este jueves, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género presentó los resultados de la inédita Encuesta de Salud Menstrual, un estudio que deja en evidencia cómo el ciclo menstrual condiciona significativamente la vida de niñas, adolescentes y mujeres en Chile, afectando su desarrollo social, educativo y laboral.

Realizada en conjunto con SernamEG y Academia La Tribu, la investigación revela que un 66% de las mujeres sufre dolor abdominal o pélvico antes o durante su periodo, lo que lleva a un 63% a restarse de actividades sociales. Además, el impacto en la salud mental es considerable: el 70% reporta síntomas como ansiedad, angustia o baja energía en la fase premenstrual.

Discriminación y pobreza menstrual

El estudio también visibiliza la “pobreza menstrual”: un 25% de las encuestadas indicó no tener dinero para costear productos de higiene, y un alarmante 29% ha atravesado periodos sin acceso a ellos. Esto se suma a un entorno social hostil, donde el 11% se ha sentido discriminada o acosada por estar menstruando.

La deuda educativa

En el ámbito escolar, la infraestructura es deficiente. Solo el 54% considera adecuados los baños de sus colegios para gestionar su menstruación, y apenas 4 de cada 10 sintió que el establecimiento era un espacio seguro. Estas carencias provocan ausentismo: un 39% de las estudiantes ha dejado de asistir a clases debido a su periodo.

La ministra Antonia Orellana enfatizó la urgencia de derribar el mito de que “el dolor extremo es normal” y avanzar en políticas de detección temprana de patologías como la endometriosis, para que la menstruación no siga limitando las trayectorias de vida de las mujeres.

