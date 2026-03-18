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Les costó puntos y también dinero: la multa que tendrá que pagar la U por los fuegos artificiales ante Deportes Limache

El cuadro azul fue sancionado por el Tribunal de Disciplina.

Carlos Madariaga

Les costó puntos y también dinero: la multa que tendrá que pagar la U por los fuegos artificiales ante Deportes Limache

Les costó puntos y también dinero: la multa que tendrá que pagar la U por los fuegos artificiales ante Deportes Limache / Sebastian Beltran Gaete

En medio del receso de la Liga de Primera y en la previa al debut en la Copa de la Liga, U de Chile trabaja para encontrar a un reemplazante de “Paqui” Meneghini en la banca.

En paralelo, eso sí, los azules sufren las consecuencias de problemas futbolisticos y también fuera de la cancha.

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Todo considerando que el Tribunal de Disciplina de la ANFP emitió su veredicto tras la denuncia por los fuegos artificiales que lanzó parte de la barra durante el partido ante Deportes Limache, interrumpiendo el juego por algunos minutos.

Dicha situación no solo le bajó el ritmo a la U de Chile, que terminó empatando aquel partido, sino que también le significó una multa.

Según información de La Tercera, el Tribunal de Disciplina castigó a Azul Azul con 50 UF, cerca de dos millones de pesos, por el mal comportamiento de su hinchada.

Este lío se suma a la interrupción del juego en la primera fecha contra Audax Italiano, el cual les costó ya tener un aforo reducido contra Deportes Limache y Universidad de Concepción, a falta de purgar otro partido de sanción en la Liga de Primera contra Deportes La Serena a comienzos de abril.

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