“Hace 10 años...”: Presidente de Limache y el real motivo por el que rechazó la oferta de Colo Colo por Daniel Castro

Daniel Castro firmó una gran campaña a nivel individual en Deportes Limache el año pasado, marcando 17 tantos entre el Campeonato Nacional y la Copa Chile.

La destacada temporada que tuvo el delantero despertó el interés de Colo Colo. Los albos realizaron una oferta por “Popín” en el último mercado de pases. Sin embargo, aquel ofrecimiento no fue aceptado por el cuadro limachino.

En una reciente entrevista, el presidente de los “tomateros”, César Villegas, señaló el real motivo por el cual rechazaron esta propuesta del “Cacique” y la de otros equipos que también buscaron el fichaje de Castro.

“Dani tenía ofertas de Argentina, del Bolívar, también de Colo Colo, pero él es parte del proyecto. Imagínate, yo hace 10 años lo fui a buscar a General Velásquez. Ha sido un proceso gradual, así como el club ha crecido”, comentó Villegas en dialogo con LUN.

En la misma línea, mencionó que “Dani es la imagen del club. Ha crecido como jugador profesional, como persona, y tiene un cariño y un arraigo”.

“Quiere consagrar el proyecto”

Además, el mandamás de Deportes Limache indicó que Daniel Castro tiene un claro propósito en el club. “Él también quiere consagrar el proyecto con la imagen de una copa internacional y poder seguir después su rumbo”, sostuvo.

Por último, el dirigente aclaró que, al término de la presente temporada, el atacante podría salir de Limache “si es que llega algo que sea conveniente para él primero que todo y después para el club”.