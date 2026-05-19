Remezón en club del fútbol chileno: “El directorio ha decidido desvincular al jugador”

La crisis de Rangers de Talca en la Primera B parece no tener fin. El conjunto piducano marcha como colista con apenas tres puntos en la tabla de posiciones y, tras 12 fechas disputadas, sigue sin conocer de victorias en la Liga de Ascenso.

El complejo presente del equipo terminó costándole el cargo al entrenador Jaime Vera y, en las últimas horas, se sumó la abrupta salida de un jugador del plantel.

A través de redes sociales, el cuadro de la Región del Maule informó que “el directorio del club ha decidido desvincular al jugador Mauro González. Esta determinación fue comunicada al futbolista, informándole directamente los motivos que fundamentan esta decisión".

El volante argentino, de 29 años, fue protagonista de un accidente de tránsito el pasado 20 de marzo y desde entonces no pudo volver a jugar. Apenas alcanzó a jugar cuatro partidos en el inicio de la temporada y ahora deja el club tras cinco meses.

En 2024, González también integró el plantel talquino y dejó una grata impresión en su primera etapa, pero su regreso estuvo lejos de las expectativas. Con su salida, Rangers libera un cupo de extranjero para reforzar el plantel de cara a un segundo semestre clave, en el que buscará asegurar su permanencia en la Primera B.

El crítico momento de Rangers

En medio del complejo panorama que enfrenta la institución, Daniel Mejías, gerente general del club, concedió una entrevista en la que aclaró los motivos de la salida de Jaime Vera, abordó el posible arribo de Ivo Basay y proyectó la difícil tarea de mantener la categoría.

Respecto a la partida de Vera, el directivo reconoció que “cuando llegó al club, hizo muchas mejoras en lo físico y lo táctico, por lo que en cancha se vio mejor rendimiento, pero no alcanzó para ganar un partido. Estuvo ocho fechas y si bien su trabajo fue muy profesional, no fue suficiente. Esto es fútbol y él también lo entendió así”, dijo en diálogo con La Prensa.

“Creemos que con el profe Jaime no hubo equipos que hayan sido superiores a nosotros. En casi todos los momentos de los partidos no fueron superiores, ningún equipo nos pasó por encima”, agregó.

Luego, consultado sobre quién suplirá a Vera, Mejías se refirió a la opción de contratar a Ivo Basay, uno de los candidatos más firmes para tomar el puesto. “Es una de las personas que está dentro del mercado por no estar en algún club, entonces me imagino que es normal que pueda sonar. Es una posibilidad”, confesó.

Por último, el gerente general de Rangers se mostró firme y aseguró que la salvación no es una misión imposible. “Creemos que vamos a sacar esta situación adelante, más allá de los puntos que falten. No es algo utópico”, cerró.