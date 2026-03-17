Con este inicio de año tan complicado, hay muchos hinchas de la Universidad de Chile que comenzaron a extrañar a su entrenador del año pasado, Gustavo Álvarez, quien, pese a salir de mala manera del club, en lo netamente deportivo fue de lo mejor en los últimos años.

El técnico argentino actualmente se encuentra sin club, pese a que hubo rumores que lo vincularon a la selección de Perú y, más recientemente, a Newell’s Old Boys. Sin embargo, hubo uno de esos trascendidos que sorprendió más que todos.

Cuando Colo Colo terminó el año y no era un hecho la continuidad de Fernando Ortiz, algunos postularon al también ex Huachipato a la banca del “Cacique”, aunque finalmente todo quedó en eso: rumores.

En una reciente participación en La Fábrica del Podcast, fue el propio Álvarez el encargado de desmentir aquello, afirmando que ni siquiera lo llamaron desde Macul.

“No, yo he recibido llamados, pero no de Colo Colo, oficialmente no. Si es un trabajo, uno está en todo su derecho de trabajar donde quiera, pero si estás en el fútbol sabes cómo es”, contestó el ex DT azul ante la pregunta de si lo habían contactado desde Blanco y Negro.

“Yo tengo un gran respeto por Colo Colo, lo manifesté siempre antes de cada clásico, pero tengo un gran cariño por la U. No me han llamado, pero mi postura es esa”, cerró Álvarez.