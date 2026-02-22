“‘Paqui’, hueles a muerto…”: el lado B del empate de la U de Chile ante Deportes Limache / Sebastian Beltran Gaete

Universidad de Chile no pudo sellar su remontada ante Deportes Limache y terminó lamentando una igualdad 2-2.

ADN.CL estuvo presente en el Nacional y acá te contamos lo que no se vio por TV.

Cancha en estado regular

Apenas ingresar al Estadio, la cancha del Nacional se veía en no muy buenas condiciones. Pese a estar “pareja” en varios sectores se podía apreciar manchones de desgaste e incluso de relleno para aparentar un falo verde.

‘Popin’ hace estallar a los visitantes

Cinco minutos de partido iban, y en la primera llegada profunda que tuvieron, los ‘tomateros’ lograron ponerse en ventaja. Daniel Castro infló las mallas para el festejo desbordado de la delegación ‘Limachina’ apostada en Tribuna Preferencial.

Rivero histérico, Paqui impávido

Pese a ir ganando, Víctor Rivero, DT de Limache, se mostró en todo momento inquieto, gritando y dando instrucciones para sus jugadores. No así el caso de Meneghini, quien no reaccionó mayormente a la ventaja del visitante. Es más, por momentos, las instrucciones de Paqui ni siquiera eran tomadas en cuenta por sus jugadores que no lo miraban.

Javier Altamirano da algo de tranquilidad

Con el marcador adverso, la U se fue con todo a buscar al menos el empate antes del descanso, el cual logró a la mediahora. Altamirano hizo explotar el Nacional con un gol que le dio aire y vida a un equipo azul que, futbolísticamente, muestra muy poco.

Cánticos contra Azul Azul

Como ya es clásico, y por los problemas que existen semana a semana entre las partes, todo el sector norte del Nacional le cantó a Michael Clark y compañía. A lo lejos, los directivos solo atinaron a mirar y hacer como que no escuchaban nada.

Nicolás Ramírez y la ilusión azul

De irregular primer tiempo, el defensor ilusionó por varios minutos a los hinchas azules. Con un certero cabezazo marcó el segundo de la U y en Ñuñoa todos respiraban algo aliviados.

“Hijos de Piñera, nietos del general…”

El problema fue que, confiados por el marcador a favor, los fanáticos en galería norte se preocuparon más del Superclásico de la próxima semana y las emprendieron contra Colo Colo.

“Año nuevo azul”

Como si fuera una verdadera celebración de año nuevo, los hinchas laicos lanzaron bombas de ruido, prendieron bengalas y tiraron fuegos artificiales hasta que se aburrieron, deteniendo el partido por largos minutos.

Yerko González acabó la fiesta

Cuando en el Nacional todos pensaban en la primera victoria de la temporada, el jugador ‘tomatero’ aprovechó los rebotes para silenciar Ñuñoa. Los cánticos contra Colo Colo cambiaron por apoyo al equipo.

“¡Paqui, hueles a muerto!”

Cansados de los malos resultados, los hinchas en tribuna las emprendieron contra Meneghini, a quien lo acusan de poca reacción ante la adversidad, además de que el equipo “no juega a nada”. “Meneghini, hueles a muerto” fue lo que más se escuchó una vez el DT dejó el campo de juego.