Científicos descubren que la forma de caminar revela si estás triste, enojado o feliz / EyeEm Mobile GmbH

La manera en que una persona camina puede delatar su estado emocional, incluso sin ver su rostro.

Así lo concluyó un estudio liderado por la investigadora Mina Wakabayashi del Advanced Telecommunications Research Institute International de Japón, publicado en la revista Royal Society Open Science.

La investigación determinó que la coordinación y amplitud de los movimientos de brazos y piernas permiten identificar emociones como enojo, tristeza, miedo o felicidad.

Por ejemplo, pasos firmes y con mayor balanceo suelen asociarse a ira o determinación, mientras que movimientos más contenidos se vinculan a tristeza o temor.

Para comprobarlo, los científicos analizaron a personas caminando mientras evocaban distintas emociones. Luego, voluntarios observaron registros donde solo se veían puntos de movimiento y aun así lograron reconocer correctamente el estado emocional.

El estudio también mostró que al modificar digitalmente el movimiento —aumentando o reduciendo el balanceo— cambiaba la emoción percibida, lo que confirma que este patrón es clave en la comunicación no verbal.

Además de su valor en psicología, el hallazgo podría aplicarse en inteligencia artificial, por ejemplo, para desarrollar sistemas capaces de detectar emociones a partir de videos o mejorar la interacción entre humanos y robots.

“Los cambios emocionales se manifiestan de forma natural en la forma de caminar”, explicó Wakabayashi.