VIDEOS. Las claves para encontrar la felicidad, según especialista: “Hay que entrenarla día a día”

En el nuevo capítulo de Tecnociencia, Roberto Puentes, fundador del Club de la Felicidad, explica cómo la gratitud, la actitud y las relaciones fortalecen el bienestar.

Martín Neut

Andrea Obaid

Capítulo 8 de Tecnociencia el Podcast

Este martes se estrenó el octavo capítulo de Tecnociencia, el Podcast, titulado “La ciencia para ser feliz”, conducido por la destacada periodista científica Andrea Obaid.

En esta edición, Roberto Puentes, fundador del Club de la Felicidad, abordó los factores que determinan el bienestar y cómo la ciencia puede ayudarnos a cultivarlo en la vida cotidiana.

Puentes explicó que, aunque más del 70% de los chilenos dice sentirse feliz, muchas veces se confunde la alegría con la felicidad. “La felicidad no tiene que ver con picos emocionales, sino con estados que se van construyendo día a día, igual que un gimnasio”, señaló.

Añadió que “la tristeza o la rabia también son parte de la felicidad, la clave está en no quedarse pegado en esas sensaciones”.

El experto destacó la gratitud como una práctica esencial para el bienestar, respaldada por evidencia científica: “La gratitud disminuye hasta un 54% el estrés, mejora el ritmo cardiovascular y tiene una correlación con la sostenibilidad”.

“Nuestras relaciones hay que nutrirlas”

Consultado por cómo mantener la felicidad en entornos laborales difíciles, Puentes señaló que hay dos caminos: el coraje para cambiar o la actitud con la que enfrentamos la realidad.

A veces creemos que no podemos cambiar por la edad o por miedo, pero siempre se puede. Y si no, tenemos la libertad de elegir la actitud con la que enfrentamos ese contexto”, explicó.

Finalmente, el especialista invitó a fortalecer los vínculos y reconocer más a quienes nos rodean: “Nuestras relaciones más importantes las damos por sentadas. Hay que nutrirlas, hacer la llamada, tomar ese café y agradecer más”, dijo.

El episodio completo de Tecnociencia ya está disponible en YouTube, Spotify y las redes sociales de Radio ADN.

