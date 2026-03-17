Tras expulsión de “Fiebre de Baile”, Junior Playboy anuncia radical decisión que cambiaría su destino

La semana pasada, Junior Playboy protagonizó una de las grandes polémicas de la televisión en lo que va de 2026.

Contra todo pronóstico, y tras una pataleta donde encaró a Fran García-Huidobro, Raquel Argandoña lo expulsó de Fiebre de Baile.

Pese a que al aire dijo que no le importaba el fin de la aventura, en redes sociales se mostró bastante triste.

“Yo me hice una promesa con mi nuevo despertar, mi nuevo crecimiento. Dije que no me iba a dejar pisotear ni humillar por nadie más”, admitió al borde de las lágrimas.

En tanto, esta semana siguió ampliando sus impresiones luego de la salida de Chilevisión y, a través de sus redes sociales, publicó otra actualización.

En principio, señaló que estaba más calmado. “Me aburrí de tantas payasadas, inventaron tantas cosas”, admitió.

“Tantas estupideces hicieron que yo he tomado la decisión de irme de Chile . Esto ha traído coletazos para mi vida”, lanzó.

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