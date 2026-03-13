“Decidí expulsarlo sin...”: Raquel Argandoña tras la polémica expulsión de Junior Playboy de Fiebre de Baile

Aún siguen los coletazos tras la polémica expulsión de Junior Playboy del programa “Fiebre de Baile” de Chilevisión. Fue este miércoles, cuando la presidenta del jurado, Raquel Argandoña, expulsó al chico reality en vivo luego de un fuerte altercado en el estudio del programa.

Según se ha dado a conocer, el creador de contenidos atacó verbalmente a Francisca García-Huidobro en medio de una pausa comercial.

En un registro que se hizo viral a través de redes sociales, se le ve a Junior Playboy caminando hacia la mesa de García-Huidobro. “¿Me quieres hinchar las pelotas?“, le lanzó el chico reality a la jurado. ”¡Junior, ven para acá, ven ven!“, le dijo Diana Bolocco al percatarse de la situación.

Tras volver de la pausa comercial, Raquel Argandoña, sin titubear, dijo a viva voz: “Expulso a don José Luis Concha de la competencia de Fiebre de Baile”.

“Decidí expulsarlo sin consultar a nadie”

Luego de largas horas de tensión, Raquel Argandoña se refirió a la abrupta expulsión de Junior Playboy del programa. “Yo escuchaba por el sono (auricular por donde se comunican con el director) que decían ¡no, no!“, citó LUN.

“Corrí con colores propios. Decidí expulsarlo sin consultar a nadie, sin esperar instrucciones. Cometió una insolencia hacia un miembro del jurado. Lo hubiera hecho por los Power, por la maestra Eymar, por Vasco, y lo hice por Fran”, afirmó Argandoña.

En esa misma línea, sostuvo que “todo fue muy grosero y yo soy la presidenta del jurado, tengo esas atribuciones”.

Según consigna el medio antes citado, tras finalizar el programa, Raquel Argandoña se fua a su camarín a puertas cerradas, en donde tuvo una conversación con el productor ejecutivo del programa.