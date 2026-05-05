Minvu pone fin a contratos con empresa Tapusa por abandono de obras en el Biobío y anuncia acciones legales

Este martes el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) decidió poner fin a los contratos con la empresa Tapusa S.A., luego de que no presentara un plan para retomar una serie de obras paralizadas en la zona del Gran Concepción, que en conjunto superan los $53 mil millones de inversión.

Durante un punto de prensa, la medida fue anunciada por el titular de la cartera, Iván Poduje, quien aseguró que la compañía “no cumplió” con el plazo establecido para explicar cómo reanudaría los trabajos. Según detalló, el documento debía ser entregado antes de la medianoche del lunes, lo que finalmente no ocurrió.

“No ha llegado ningún plan (...) La empresa ha dejado botadas todas las obras en cuatro regiones del país”, afirmó el ministro, agregando que esta situación refleja “insolvencia e irresponsabilidad” por parte de la constructora.

Tapusa estaba a cargo de tres proyectos relevantes en la región del Biobío: dos en Talcahuano —el puente Perales y el corredor Colón— y uno en Concepción, correspondiente al enlace Esmeralda. Las obras, que involucran a unos 450 trabajadores directos, llevaban un tiempo sin registrar avances.

Al respecto, Poduje explicó que, ante este escenario, se instruyó la cancelación inmediata de los contratos y el cobro de las boletas de garantía. Además, adelantó que solicitará una reunión con la Contraloría para agilizar el proceso administrativo.

El ministro también descartó que la paralización se deba a deudas del Estado, afirmando que “no se le debe un peso a la empresa” y que los pagos estaban al día. En esa línea, indicó que los recursos de garantía serán utilizados para cubrir obligaciones con trabajadores y subcontratistas afectados.

Gobierno anuncia acciones legales

En paralelo, el Minvu anunció un plan de contingencia que incluye diálogo con trabajadores, coordinación con empresas subcontratistas y la búsqueda de una nueva firma que asuma labores urgentes como seguridad, limpieza y mantenimiento de las faenas.

Asimismo, el secretario de Estado adelantó acciones legales contra la empresa, acusando que el abandono de las obras ha generado consecuencias en la zona, como robos, vandalismo e incluso problemas de inundación. “Hay más de 70 casas inundadas por la negligencia de esta empresa”, afirmó.