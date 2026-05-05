Aumento del sueldo mínimo en Chile 2026: ¿Cuánto subirá y cuándo entraría en vigencia el nuevo monto? / Mayra Perez Diaz

Esta semana el Gobierno de José Antonio Kast ingresó al Congreso su propuesta de reajuste del ingreso mínimo mensual en Chile.

El proyecto ingresado plantea subir el ingreso mínimo mensual desde los actuales $539.000 a $546.546, lo que implica un aumento de $7.546 para trabajadores mayores de 18 y menores de 65 años.

Según explicó el Ejecutivo, el reajuste equivale a la variación acumulada del Índice de precios al consumidor entre los meses de enero y marzo de 2026, que llegó a 1,4%. La idea, de acuerdo con el proyecto, es mantener el poder adquisitivo de las familias.

Cuándo entraría en vigencia el nuevo sueldo mínimo en Chile

Si la iniciativa avanza en su tramitación, el nuevo monto comenzaría a regir desde este mes de mayo.

Además, el texto contempla una segunda alza en enero de 2027, calculada según la inflación acumulada entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de este año.

Si se cumplen las proyecciones actuales, el sueldo mínimo podría acercarse a los $560.000 en esa segunda etapa.

La propuesta también incluye montos diferenciados para otros grupos. Para trabajadores menores de 18 años y mayores de 65, el ingreso mínimo subiría a $407.711, mientras que el monto para fines no remuneracionales llegaría a $352.298.

El proyecto llegó al Congreso sin acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que aspiraba a una cifra bastante mayor: sueldo base en $637.700, fundamentando que el monto permitiría superar la línea de la pobreza y recuperar el poder adquisitivo afectado por la inflación y el alza en el precio del petróleo.