Junior Playboy rompe en llanto con potente descargo tras ser expulsado de Fiebre de Baile: “Sabía que iba a pasar”

“Quiero agradecer todos los lindos mensajes”, partió el histórico chico reality luego de que Raquel Argandoña lo sacara del programa de Chilevisión.

Javier Méndez

Esta semana, Junior Playboy fue expulsado del programa Fiebre de Baile de Chilevisión. Tras encarar a Fran García-Huidobro en comerciales, la presidenta del jurado, Raquel Argandoña, derechamente lo sacó de la competencia sin derecho a pataleo.

La situación desató la indignación del histórico chico reality, quien, después de caerse al abandonar el estudio, atacó con todo. “Siempre me usaron como muñeco para entretener”, aseguró. Ahí también envió un mensaje a Argandoña: “Dinosario, lleva como 80 años en la tele; váyase a criar a sus nietos”.

El jueves por la noche, Junior volvió a referirse al tema, pero esta vez en un emotivo video publicado en su cuenta de Instagram. “Quiero agradecer todos los lindos mensajes. Todo el apoyo que ustedes me dan, gracias, mi gente”, expresó visiblemente emocionado.

ADN

“Yo me hice una promesa con mi nuevo despertar, mi nuevo crecimiento. Dije que no me iba a dejar pisotear ni humillar por nadie más”, aclaró.

“Para algunas personas, tal vez sea ordinario, flaite o como me quieran llamar; para mí son descalificaciones que no me llegan. Con las que sí me identifico son: humilde, un hueón que viene de abajo, que le ha costado“, añadió.

Según él, su destino estaba definido en el espacio de TV y en la mente de Argadoña aún circulaba una antigua pelea entre Jr. y Nano Calderón. “Sabía que iba a pasar, parte de mi familia sabía, yo les dije: ‘ustedes saben dónde estoy llegando’”, comentó.

Los comentarios se llenaron de palabras de apoyo. “Estamos contigo, amigo. Conozco tu corazón y eres un buen hombre. Con una luz especial y eso les choca”, fue una de las reacciones.

“En la tele son súper clasistas” y “Tranquilo Junior esa gente tendrá su merecido; la vida es sabia, arriba el ánimo”, fueron otras reacciones.

