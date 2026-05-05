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Del camarín a la pantalla: TVN y Colo-Colo lanzan teleserie que apuesta por el fútbol femenino

La ficción inspirada en el plantel femenino albo mezclará fútbol, drama y romance en un innovador formato vertical.

Nelson Quiroz

TVN COLO COLO

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Una nueva alianza entre TVN y Colo-Colo dará vida a Fuera de Juego, una teleserie vertical inspirada en el exitoso plantel femenino albo, conocido como “Las Invencibles”, actuales tetracampeonas del fútbol nacional.

La producción busca mezclar deporte, drama y romance en un formato digital que sigue ganando terreno en las audiencias.

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La ficción se grabará principalmente en el Estadio Monumental y otras dependencias del club en Pedrero, lo que permitirá mostrar un retrato cercano del día a día de un equipo de alto rendimiento.

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¿De qué tratará?

La historia sigue a Natalia, una joven goleadora que enfrenta un complejo dilema al involucrarse sentimentalmente con su entrenador, en medio de la lucha por una oportunidad internacional.

Desde la señal pública destacaron que el proyecto busca unir dos pasiones masivas: el fútbol y las teleseries. Además, recalcaron que esta apuesta forma parte de su estrategia por consolidar el formato vertical, que ya acumula millones de visualizaciones y abre nuevas oportunidades para actores y creadores.

Por su parte, desde el club valoraron la iniciativa como una forma de visibilizar el crecimiento del fútbol femenino y proyectar su identidad más allá de la competencia deportiva. En esa línea, subrayaron que abrir sus instalaciones para el rodaje refleja un compromiso con la cultura y las nuevas audiencias.

El elenco está encabezado por Antonia Reyes, Cristóbal Gallardo y América Navarro, junto a figuras como Nicolás Saavedra y Enrique Cintolesi. La dirección estará a cargo de Catalina González, quien marca un hito al convertirse en una de las primeras mujeres en liderar una teleserie vertical en el país.

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