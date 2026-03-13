“Han pasado 12 años, pero se acuerdan... me dicen chupa cu…”: Junior Playboy revela triste secuela de troleo en TV

Esta semana, Junior Playboy fue invitado al programa Juzgamos y nos Funamos de Danilo 21 en YouTube, donde recordó uno de sus momentos más virales en televisión.

El histórico chico reality conversó sobre aquella vez en que participó en el programa Juga2 de TVN, donde en un segmento a oscuras debió olfatear un trasero humano.

La situación pasó a la historia como una de las escenas más freaks de la pantalla chica, rematada por la incontenible risa del animador José Miguel Viñuela de fondo.

“Una cabeza de chancho”, suelta Junior en el clip, intentando adivinar con la nariz qué había dentro de una caja. Luego, acerca sus labios para dar un beso.

“¿Cómo superaste eso que te pasó en TVN?“, preguntó Danilo. “Es fome para uno. Es uno el que anda en la calle, el que va para allá, el que tiene que saber hacer otra cosa al día siguiente”, afirmó.

“Yo te digo honestamente, han pasado 12 o 13 años y se acuerdan como si fuera ayer. Y yo digo: ‘chuta que tienen buena memoria’. El que te tira mala onda”, sumó.

“Hay de todo, la gente me dice: ‘Buena chupa cu...’ y yo les digo: ‘era de tu mamá o de tu hermana’ y quedan más picados. Entonces, ¿para qué hue...? Si no aguantan", criticó.

Según él, si le hubiese tocado enfrentar los pechos de Pamela Anderson, todos lo llamarían “Dios”.