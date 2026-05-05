Tabilo y Garin tienen rivales definidos para la primera ronda del Masters 1000 de Roma / Agencia Getty

Este martes, Cristian Garin logró superar la qualy del Masters 1000 de Roma tras vencer al británico Jan Choinski, instalándose en el cuadro principal del torneo que se disputa en el Foro Itálico.

Así las cosas, la segunda raqueta nacional corría riesgo de quedar emparejado con Alejandro Tabilo, que había sido sorteado para enfrentarse a un jugador proveniente de la clasificación.

Finalmente, aquel escenario no se concretó y ubicó a los dos chilenos en lados opuestos del cuadro en Roma.

En el caso de Cristian Garin, se enfrentará ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo, 72 del mundo, a quien derrotó meses atrás en la primera ronda del Chile Open.

En tanto, Alejandro Tabilo quedó emparejado con el veterano Pablo Carreño Busta, 91 del planeta, quien lo venció en el único enfrentamiento previo entre ambos, ocurrido el año pasado en el Challenger de Olbia.