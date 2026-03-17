VIDEO. ¿Encontró el amor? Captan a Punch jugando al “manoseo” con mona apodada “Durazno”
Rechazado al nacer , el pequeño se volvió un fenómeno en redes. Ahora, tal celebridad, enfrenta la exposición mediática permanente.
En el Ichikawa Zoo, Punch, una cría de mono, fue rechazado por su madre poco después de nacer, por lo que quedó bajo el cuidado directo del equipo del recinto. Para acompañarlo en su desarrollo, los cuidadores le entregaron un peluche de orangután.
Con el paso del tiempo, este objeto se transformó en un elemento clave para su bienestar: lo abraza al dormir, recurre a él cuando se inquieta y lo mantiene siempre cerca, incluso durante sus interacciones con otros monos.
Lo anterior terminó llevándolo a la fama, pues desde la viralización de su historia, el día a día de Punch ha sido constantemente registrado por visitantes del zoológico y compartido por usuarios de redes sociales. Desde la soberana tunda que le propició otro mono, pasando por un incidente en que un macaco de mala puntería orina su cabeza, hasta sus primeros éxitos haciendo amigos.
Revisa también:
Ahora, los visitantes del Ichikawa Zoo captaron, tal periodistas de prensa rosa, a Punch en condiciones comprometedoras: jugando al manoseo con una mona de desconocido historial apodada “Durazno”.
El motivo detrás de su apodo es el color de su pelaje. Registros muestran que siempre está con Punch, siendo una compañera de juegos recurrente. “Ojo con la toxica”, comentó un usuario de X (ex Twitter) respecto a esta relación.
¿Encontró el amor?
“Si Punch pudo, nosotros también, chicos. No se desanimen”, escribió un usuario optimista de X respecto a Punch y Durazno. La verdad es que tendrá que desanimarse, pues la relación entre ambos macacos no es amorosa.
Los macacos alcanzan la madurez sexual entre los 3 y 4 años. En este caso, Durazno tiene 5 años, mientras que Punch apenas cuenta con 7 meses. Esto significa que el vínculo se asemeja más al de una hermana mayor o compañera que al de una pareja.
Aunque la situación pueda parecer tierna, no sería preciso calificarla como una relación amorosa. De acuerdo con los cuidadores del zoológico, la hembra ha mostrado conductas de apoyo, ayudándolo y brindándole contención emocional desde el inicio.
