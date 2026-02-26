;

De ser rechazado a fenómeno viral: mono Punch multiplica visitas en zoológico de Japón

El pequeño macaco fue abandonado por su madre y hoy atrae a miles de visitantes tras volverse viral en redes sociales.

Juan Castillo

Getty Images

Getty Images

La historia de Punch, un macaco japonés (Macaca fuscata) de apenas siete meses, se transformó en un fenómeno viral que disparó las visitas a un zoológico en Japón.

El primate, que fue rechazado por su madre tras su nacimiento en julio pasado, hoy se ha convertido en el principal atractivo del recinto de la ciudad de Ichikawa, cerca de Tokio.

Abandonado a los pocos días de vida, el pequeño mono encontró un refugio inesperado: un peluche de orangután al que se aferra como si fuera una madre sustituta. La imagen conmovió a usuarios de todo el mundo y dio origen a hashtags como #AnimoPunch, impulsando una ola de visitantes que buscan verlo en persona.

De rechazo inicial a integración gradual en la manada

Según explicó el portavoz del zoológico, Takashi Yasunaga, el rechazo materno puede ocurrir por distintas razones. “La madre pudo haberlo rechazado por falta de experiencia, desinterés o incluso por las altas temperaturas”, detalló, señalando que este tipo de comportamiento no es completamente inusual en la especie.

Desde el recinto aseguran que Punch, que ya pesa cerca de dos kilos, está intentando integrarse al grupo de macacos. “Punch está intentando integrarse en la manada. Realizar un cambio radical en el entorno alteraría el equilibrio y Punch podría sufrir acoso. Por este motivo, queremos dar prioridad a que se convierta en miembro de la manada de forma segura”, indicaron desde el equipo del zoológico.

El impacto mediático ha sido evidente. Más de 8.000 personas acudieron al recinto en solo cinco días, el doble de lo habitual para esta época del año. Visitantes como Sayaka Takimoto, de 32 años, aseguraron: “Casi nunca venimos a un zoológico, pero queríamos ver al adorable Punch”. Otra visitante, identificada como Yoko, afirmó: “Es tan lindo que tenía que venir a verlo… me alivia ver que está haciendo amigos”.

La historia de Punch no solo ha fortalecido el interés por el zoológico, sino que también abrió una conversación sobre el bienestar animal y los procesos de integración en especies sociales.

