Organización animalista pide trasladar al mono Punch a un santuario

Punch fue rechazada por su madre poco después de nacer y, desde ese momento, quedó al cuidado de los funcionarios del zoológico Ichikawa. Para acompañarla durante su crecimiento, los cuidadores le dieron un peluche con forma de orangután.

Con el paso de los días, las imágenes de la pequeña mona junto a su compañero de felpa empezaron a circular y emocionaron a usuarios en redes sociales.

El zoológico japonés donde vive ha llevado a cabo un trabajo meticuloso para lograr la integración de la conocida mona, en un proceso que ha tenido avances y retrocesos. En un registro que captura dicho vaivén, se observa cómo un macaco malandro la toma y la arrastra por el suelo.

A pesar de lo anterior, Punch ha mostrado avances. Ha logrado socializar mejor, aprendiendo a jugar y también a reconocer límites. Aunque su personalidad intensa aún le genera dificultades, en ocasiones provoca situaciones en las que otros monos terminan comunicándole de forma hostil que ya no quieren seguir interactuando con ella.

Los últimos acontecimientos en torno a Punch tienen de todo un poco: crimen, orina y un incidente que terminó con la mona completamente empapada. El primero corresponde a un delito: un macaco de manos largas le robó un palo propiedad de Punch, sin que él pudiera hacer mucho para evitar el hurto del resbaladizo monicaco.

🔴 FLASH | Le bébé macaque PUNCH s'est fait VOLER SON BATON par un singe. 🦧pic.twitter.com/84RV6ENuv0 — SIRÈNES (@SirenesFR) February 20, 2026

Un segundo hecho corresponde a un incidente en el que el abandonado simio jugaba con un charco y terminó resbalando dentro. Poco después, eso sí, logró salir por su cuenta, aunque no sin antes quedar completamente empapado.

El tercer acontecimiento entra en la categoría de lo insólito. Un simio contemplaba el horizonte japonés cuando decidió atender el llamado de lo salvaje y se puso a orinar.

Lo que nunca supo ni sospechó es que justo debajo estaba Punch, quien, ante la inédita lluvia caída del cielo, optó por jugar a atrapar los dorados “regalos”. “Es realmente imbécil”, comentó un usuario en X (ex Twitter) sobre el actuar de la primate.

OH BABY PUNCH THAT AIN'T RAIN 😭😭😭😭 pic.twitter.com/QruDMdNbbN — olivia 🐥 (@technorodrigo) February 22, 2026

Por lo mismo, la organización de defensa de animales pidió trasladar a Punch a un santuario natural, argumentando que el mono “debería crecer en un grupo familiar unido, aprendiendo habilidades sociales vitales y explorando un hábitat natural rico, y no buscando el consuelo de un juguete en un pozo de cemento”.