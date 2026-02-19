;

VIDEO. Se desconocieron: Punch, el mono abandonado, recibe golpiza de parte de macaco descontrolado

La pequeña mona fue atacada por un ejemplar más grande y terminó refugiándose en su fiel muñeco. Esto dijo el zoológico sobre lo que pasó.

Pablo Castillo

Punch es una cría de mono del Ichikawa Zoo, en Japón, que fue rechazada por su madre poco después de nacer. Desde entonces, ha sido cuidada por el personal del zoológico, que le entregó un peluche de orangután para acompañarla durante su crianza.

Con el tiempo, el muñeco se convirtió en su principal fuente de consuelo: lo abraza para dormir, lo busca cuando se inquieta y lo mantiene cerca incluso cuando se relaciona con otros monos.

A mediados de enero, Punch fue integrada de forma gradual a un grupo de macacos del recinto. Aunque la adaptación ha sido positiva, la pequeña aún muestra preferencia por permanecer junto a su inseparable compañero de felpa.

En un registro reciente, la cruel realidad le dio la razón a los peores miedos de Punch, quien recibió soberana golpiza por parte de un mono más grande.

La pequeña aparece siendo arrastrada por el violento primate, que le sujeta y lo desplaza por el suelo con fuerza. Tras soltarse, la cría emite chillidos y corre hacia su fiel muñeco de tela.

La versión del zoológico

Este viernes, los cuidadores del Zoológico y Jardines Botánicos de la Ciudad de Ichikawa entregaron la versión oficial de los hechos que afectaron a la querida mona.

“Cuando Punch se acercó a otro mono bebé de la tropa para intentar comunicarse, el mono bebé lo evitó. Punch entonces se sentó, aparentemente dándose por vencido en comunicarse con él, tras lo cual fue regañado y arrastrado por un mono adulto”, afirman.

“El mono adulto que lo arrastró probablemente sea la madre del mono con el que Punch intentó comunicarse. Probablemente sintió que su bebé estaba molesto y se inquietó“, continua el escrito.

Pero no todo es triste para la apaleada mona. Desde el zoológico afirmaron que “aunque lo regañan, él muestra resiliencia y fortaleza mental. Cuando observen estos comportamientos de los otros miembros de la tropa hacia Punch cuando intenta comunicarse, nos gustaría que apoyen el esfuerzo de Punch en lugar de sentir lástima por él”.

Mira el trágico suceso aquí:

