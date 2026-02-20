Una buena que le toque: tras abandono y feroz aporreo, mono Punch finalmente logra hacer amigos

Abandonada por su madre al nacer y aporreada por un macaco de relevante tamaño tras querer hacer un amigo. No han sido sencillos los primeros seis meses de vida para Punch, la mona que ha conquistado las redes por su historia.

Punch fue rechazada por su madre poco después de nacer y desde entonces ha sido cuidada por el personal del zoológico Ichikawa, quienes le entregaron un peluche de orangután para acompañarla durante su crianza. Rápidamente, las imágenes de la mona y su amigo de felpa conmovió las redes.

Desde entonces, la mona ha tenido dificultades para vincularse con los monos del zoológico y solo contaba con la compañía de sus cuidadores humanos y un peluche de orangután.

Lo anterior no fue distinto el pasado jueves, cuando la cría le hizo honor a la traducción al español de su nombre y recibió una espectacular tunda por parte de un simio de poca paciencia que, según explicó el zoológico, golpeó a Punch por intentar acercarse y relacionarse con su hijo.

Sin embargo, todo indica que la pequeña por fin comienza a relacionarse con sus pares. Mientras su historia generaba tristeza en distintas partes del mundo, el zoológico japonés difundió videos en los que aparece abrazando a un compañero y siendo acicalada por primera vez por un tercero, escenas que ayudaron a calmar el temor de que permaneciera aislada en el recinto.

NEW: After days of rejection, Baby Punch finally felt the warmth of love.



Today, an adult monkey Onsing wrapped little Punch in the tightest, most comforting hug. pic.twitter.com/3pa8HaB8kO — Insider Paper (@TheInsiderPaper) February 20, 2026

Eso sí, la repentina cercanía también provocó acusaciones en redes sobre supuestos “buscadores de fama”: muchos comentaron lo curioso que resulta que ahora todos quieran acercarse justo al único chango envuelto en el glamour de la fama.

Desde el zoológico Ichikawa también señalaron que el caso ha atraído a una gran cantidad de visitantes, y compartieron imágenes de largas filas de personas esperando ver en persona a Punch, que hasta hace poco estaba completamente solo.