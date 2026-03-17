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Corte de luz en Santiago este miércoles 18 de marzo: Enel confirma interrupciones en 9 comunas de la RM

La compañía comunicó que la interrupción en el suministro se debe a una serie de trabajos programados para mejorar el servicio.

Sebastián Escares

Corte de luz en Santiago este miércoles 18 de marzo: Enel confirma interrupciones en 9 comunas de la RM

Corte de luz en Santiago este miércoles 18 de marzo: Enel confirma interrupciones en 9 comunas de la RM / Agencia Uno

Una nueva jornada de cortes de luz programados se registrará en la región Metropolitana este miércoles 18 de marzo. Así lo informó Enel, que detalló interrupciones en distintos sectores de nueve comunas de Santiago debido a trabajos técnicos en la red eléctrica.

Según explicó la compañía, estas suspensiones forman parte de su planificación operativa para ejecutar labores de mantenimiento y mejora del servicio.

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En ese contexto, indicaron que la interrupción del suministro es necesaria por algunas horas para realizar trabajos que buscan fortalecer la continuidad y estabilidad de la red en zonas específicas.

Comunas y horarios: revisa si tu sector tendrá corte este miércoles 18 de marzo

De acuerdo con el cronograma publicado por Enel, las comunas afectadas serán Lo Barnechea, Las Condes, Providencia, San Miguel, La Cisterna, Conchalí, Quinta Normal, Pudahuel y Cerrillos.

El detalle de los horarios es el siguiente:

  • Lo Barnechea: desde las 09:30 a 10:30 horas.
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  • Las Condes: desde las 09:30 a 10:30 horas.
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  • Providencia: desde las 00:00 a 06:00 horas.
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  • San Miguel: desde las 11:00 a 17:00 horas.
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  • La Cisterna: desde las 10:00 a 17:00 horas.
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  • Conchalí: desde las 10:00 a 17:00 horas.
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  • Quinta Normal: desde las 10:00 a 12:30 horas.
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  • Pudahuel: desde las 10:00 a 18:00 horas.
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  • Cerrillos: desde las 10:00 a 14:00 horas.
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