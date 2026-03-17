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Vuelve la lluvia a la región Metropolitana esta semana: el “día clave” en que habrá precipitaciones

Las precipitaciones continuarán en la capital esta semana.

Juan Castillo

Vuelve la lluvia a la región Metropolitana esta semana: el “día clave” en que habrá precipitaciones

Vuelve la lluvia a la región Metropolitana esta semana: el “día clave” en que habrá precipitaciones / PhotoMet

En una semana marcada por los cielos nublados y una baja en las temperaturas, las lluvias volverán a la región Metropolitana.

Durante la tarde y noche del pasado lunes, algunas gotitas se dejaron caer en diversas zonas de la capital.

Ahora, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) proyectó un nuevo evento de lluvias en la capital, el cual abarcará más zonas y comunas.

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Según la DMC, la lluvia se registrará nuevamente en la región Metropolitana durante esta semana desde la noche del viernes 20 de marzo.

Sectores precordilleranos como San José de Maipo, además de localidades como Curacaví y Melipilla se verán afectadas por estos chubascos.

El frente de lluvia se podría extender hasta la madrugada del sábado 21, mientras que el pronóstico podría ir variando con el paso de los días, por lo que, de momento, no se descarta que los chubascos se extiendan hasta la cuenca de Santiago.

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