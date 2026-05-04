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El próximo partido de Colo Colo que no irá por TV ni TNT Sports: esta será la única forma de verlo en vivo

El duelo entre los albos y Deportes Concepción por la quinta fecha de la Copa de la Liga tendrá una importante modificación en la transmisión.

Bastián Lizama

El próximo partido de Colo Colo que no irá por TV ni TNT Sports: esta será la única forma de verlo en vivo

El próximo partido de Colo Colo que no irá por TV ni TNT Sports: esta será la única forma de verlo en vivo / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Luego de vencer a Coquimbo Unido y recuperar el liderato de la Liga de Primera, Colo Colo ya se enfoca en su próximo desafío: el duelo ante Deportes Concepción en el Estadio Monumental, por la quinta fecha de la Copa de la Liga 2026.

Eso sí, el próximo partido de los albos tendrá una importante novedad en su transmisión, ya que no se emitirá por TNT Sports y solo podrá verse vía streaming a través de HBO Max.

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La medida del canal busca impulsar el ecosistema digital y las nuevas plataformas de transmisión deportiva en Chile, ofreciendo a los hinchas la posibilidad de seguir los partidos desde distintos dispositivos —como Smart TV, celulares, tablets o computadores—, en línea con las nuevas tendencias de consumo.

Cómo ver el duelo entre Colo Colo y Deportes Concepción por la Copa de la Liga

Para seguir el encuentro, los hinchas tendrán dos alternativas:

  • Acceder con TNT Sports Premium (sin costo adicional): Quienes ya tengan contratado TNT Sports Premium a través de un operador de TV podrán ver el partido sin costo adicional en HBO Max. Para hacerlo, solo deben iniciar sesión en la aplicación o en el sitio web con las credenciales asociadas a su servicio (correo electrónico y contraseña) y seguir los pasos en “Conectar con tu proveedor”.
  • Suscribirse directamente a TNT Sports en HBO Max: Los hinchas podrán suscribirse directamente a TNT Sports dentro de HBO Max (www.hbomax.com) y acceder a los partidos del fútbol chileno en vivo desde la plataforma.

Cabe recordar que el partido entre Colo Colo y Deportes Concepción, válido por la quinta fecha de la Copa de la Liga, se disputará el sábado 9 de mayo a las 17:30 horas en el Estadio Monumental.

El “Cacique” comparte el primer lugar del Grupo A junto a Coquimbo Unido con 7 puntos. En tanto, el “León de Collao” se encuentra en la parte baja con Huachipato, ambos con apenas una unidad.

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