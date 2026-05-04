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Liga Nacional de Básquetbol: se definen los finalistas de la Copa Chile y cómo se desarrollarán los playoffs

Con el final de la fase regular, quedaron definidos los líderes de Conferencia Centro y Sur, quienes ya avanzaron a semifinales.

Carlos Madariaga

Liga Nacional de Básquetbol: se definen los finalistas de la Copa Chile y cómo se desarrollarán los playoffs

Liga Nacional de Básquetbol: se definen los finalistas de la Copa Chile y cómo se desarrollarán los playoffs / Instagram @onshotscl

El pasado fin de semana culminó la disputa de la temporada regular por el Torneo de Apertura de la Liga Nacional de Básquetbol.

En los últimos partidos tenía que resolverse cuáles serían los equipos líderes de cada conferencia, con la Universidad de Concepción resolviendo tempranamente el cetro del Centro con 24 puntos al cerrar invictos esta etapa con 12 victorias, incluyendo la última, por un contundente 109-80 sobre Español de Talca.

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Donde había más dudas había era en la Conferencia Sur, donde el Club Deportivo Valdivia le ganó el clásico de la ciudad a Las Ánimas por 97-83, haciendo que los “fantasmas” perdieran en liderato de la zona a manos de Español de Osorno, que derrotó 90-81 a Atlético Puerto Varas.

Así las cosas, los “Toros” se medirán ante el “Campanil” el viernes 8 de mayo, en Temuco, por el título de la Copa Chile. Además, ambos aseguraron sus respectivos lugares en las semifinales de Conferencia.

Esta semana comenzará la disputa de los playoffs, con los respectivos “play-in” de cada zona: por el Centro, Municipal Puente Alto, Colegio Los Leones, Boston College, Colo Colo, Universidad Católica y Español de Talca; y por el Sur, Las Ánimas, Puerto Varas, Club Deportivo Valdivia, Puerto Montt, ABA Ancud y Deportes Castro.

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