Buscan 200 enfermeras y TENS para vacunar contra la influenza en todo Chile: estos son los sueldos y así puedes postular

En paralelo a la campaña de vacunación impulsada por el Ministerio de Salud, diversas empresas han iniciado operativos de inoculación para su personal.

Es por ello que la empresa de recursos humanos SOS Group está reclutando a 200 enfermeras y TENS (Técnico en Enfermería de Nivel Superior) para jornadas part-time y full-time.

Las labores de vacunación masiva a trabajadores se llevará a cabo en las instalaciones de empresas de comercio, banca, minería, seguridad social y servicios en todas las regiones de Chile.

El plazo para postular a los trabajos es hasta este viernes 20 de marzo y va dirigida directamente a enfermeras y TENS que se encuentren desempleadas y que buscan sumar experiencia en campañas de vacunación.

¿Cuál es el sueldo y cómo postular?

Según lo comunicado por la empresa, los puestos de trabajo y los sueldos son los siguientes:

TENS part-time : 150 vacantes, remuneración líquida de $6.000 por hora.

: 150 vacantes, remuneración líquida de $6.000 por hora. Enfermera/o part-time : 20 vacantes, con remuneración líquida de $8.890 por hora.

: 20 vacantes, con remuneración líquida de $8.890 por hora. TENS full-time: 30 vacantes, con sueldo líquido mensual de $820.000 por jornada completa.

Los requisitos para postular son tener el título de enfermera/o o técnico de TENS, certificación de la Superintendencia de Salud vigente y al menos un año de experiencia en campañas de vacunación.

Las personas interesadas en postular a los empleos, pueden hacerlo a través del sitio web de SOS Group (disponible aquí) o bien en la plataforma de Computrabajo (click aquí).