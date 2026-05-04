La Sinfónica Nacional se reúne con la Camerata Vocal Universidad de Chile: programa con Bach y Shostakovich

Tras exitosas presentaciones en Rancagua y Viña del Mar enmarcadas en el programa “Sembrando Cultura” de Coopeuch, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile presentará el concierto denominado “Armonías corales”, los días viernes 8 y sábado 9 de mayo a las 19:30 horas en la Gran Sala Sinfónica Nacional.

El programa contempla la interpretación de las obras Magnificat en re mayor, BWV 243 de Johann Sebastian Bach y la Sinfonía n.° 6 en si menor, op. 54 de Dmitri Shostakovich.

La presentación será dirigida por el maestro suizo Nicolas Rauss, quien ha desarrollado una destacada carrera en América Latina, donde acaba de finalizar su periodo como titular de la Orquesta Sinfónica del Sodre (2023-2025), la más importante de Uruguay. El director, que tiene una gran cercanía con Chile, fue titular también por ocho años de la Orquesta Clásica de la USACH (2013-2021) y volverá a tomar la batuta de la Sinfónica Nacional de Chile luego de trece años.

“Es una de las más lindas sorpresas que me reserva este 2026. Es una gran alegría”, declara el maestro, que fue un colaborador frecuente de esta orquesta durante la primera década de los 2000. Destaca además el momento actual del elenco: “La Sinfónica ha hecho progresos notorios, está muy bien, y la sala, una cosa esperada desde hace años en Santiago, así que todo avanza de manera muy feliz”.

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El concierto partirá con la unión de la orquesta y la Camerata Vocal Universidad de Chile, que dirige Juan Pablo Villarroel, en una de las obras más emblemáticas del repertorio sinfónico-coral. Compuesta en Leipzig en 1723 y revisada más tarde en su versión en re mayor, la partitura refleja una síntesis entre tradiciones religiosas.

La obra tendrá a cuatro destacados solistas: la soprano Paulina González (artista FIA), quien se ha posicionado como una de las voces más sobresalientes de la lírica nacional; la mezzosoprano Sarah Migliori, reconocida en 2025 como District Winner del Laffont Competition – South America; junto a Felipe Catalán, tenor que ha desarrollado una sólida carrera como solista en oratorio, lied y ópera; y Arturo Jiménez, bajo que ha interpretado numerosos roles en ópera, musicales y se ha desempeñado como solista en oratorios como la Misa Solemnis y la Novena Sinfonía de Beethoven.

En tanto, la segunda parte contará con la primera interpretación de una obra de Dmitri Shostakovich en la Gran Sala Sinfónica: su Sinfonía n.° 6. Escrita en el año de inicio de la Segunda Guerra Mundial, posee una gran riqueza expresiva.

Esta sucesión de contrastes refleja las tensiones de una época marcada por la incertidumbre y el conflicto. “Es increíble cómo la sinfonía pasa de algo profundamente lírico y reflexivo a un final casi popular. Es una obra de una calidad sostenida y de contrastes muy marcados”, concluye Rauss.

Entradas y descuentos

El concierto se llevará a cabo el viernes 8 y sábado 9 de mayo, fin de semana en que se celebra el Día de la Madre. En el marco de esta fecha especial, el CEAC invita a regalar una experiencia inolvidable junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile.

Para ello, quienes utilicen el código MADRECEAC podrán acceder a un 50% de descuento en la compra de entradas (hasta agotar stock), una oportunidad especial para compartir y celebrar con música en vivo.

Las entradas para todos los conciertos de la temporada regular de la orquesta se encuentran disponibles en ceacuchile.ticketplus.cl y en las boleterías de la Gran Sala Sinfónica Nacional (Av. Vicuña Mackenna 20) y del Teatro Universidad de Chile (Av. Providencia 43, salida Metro Baquedano).