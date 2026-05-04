Una inesperada historia viral ha cruzado fronteras en redes sociales, luego de que la actriz y creadora de contenido peruana Fabiola Coloma, conocida como The Faba Show, manifestara públicamente su fascinación por el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic.

Lo que comenzó como un video humorístico terminó generando miles de reacciones… y hasta una respuesta del propio jefe comunal.

Hace dos semanas, la influencer publicó un primer video en el que, con tono lúdico, “investigaba” al alcalde chileno, destacando su perfil, edad, gustos y apariencia.

El clip rápidamente se viralizó, acumulando comentarios de usuarias que lo calificaban como “el alcalde de todas” e incluso proponían organizar viajes a Maipú.

Lejos de quedar ahí, la actriz redobló la apuesta con un segundo video, donde bromeó con la supuesta “expansión internacional” del fenómeno Vodanovic, asegurando que el alcalde ya no pertenecía solo a Chile, sino a toda Latinoamérica.

En ese registro, además, reaccionó a contenido creado por fanáticos, incluyendo merchandising y cuentas dedicadas exclusivamente al edil.

El punto cúlmine llegó cuando Tomás Vodanovic respondió directamente a uno de estos videos a través de Instagram. “Me da mucha vergüenza esto y no sé qué decir, pero toda la buena onda. Un abrazo”, escribió, generando aún más revuelo entre los seguidores.

La reacción del alcalde no pasó desapercibida para Coloma, quien celebró el momento con nuevos posteos, asegurando entre risas que ahora sí debía viajar a Chile. Sus seguidoras, en tanto, reaccionaron con entusiasmo, bromeando con una “peregrinación a Maipú” y destacando que la respuesta del edil solo aumentó su popularidad.