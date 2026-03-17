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Fin al Mepco: esta sería el alza real de la bencina y el petróleo si se aprueba la propuesta del Gobierno de Kast

Experto anticipa que el incremento en el precio de los combustibles sería aún mayor si no opera el Mepco.

Sebastián Escares

Fin al Mepco: esta sería el alza real de la bencina y el petróleo si se aprueba la propuesta del Gobierno de Kast

Fin al Mepco: esta sería el alza real de la bencina y el petróleo si se aprueba la propuesta del Gobierno de Kast / Agencia Uno

Esta semana, el Gobierno anunció una llamativa propuesta: la posible eliminación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) para el consumo general, limitando su aplicación exclusivamente al keroseno y al transporte público.

Jorge Quiroz, Ministro de Hacienda, anunció la idea que ya fue presentada ante un grupo de senadores de oposición. El secretario de Estado apuntó a que el mecanismo para estabilizar los precios de los combustibles es un gasto que el Estado puede no soportar, lo cual es peligroso para otros derechos sociales que deben ser financiados.

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Cabe recordar que el Mepco corresponde a un instrumento que se utiliza para mitigar las variaciones drásticas de precios internacionales de combustibles que afectan el valor en Chile.

Producto del conflicto entre Estados Unidos con Irán, se ha generado un alza en el precio del petróleo lo que incide directamente en el precio de los combustibles.

De hecho, con el funcionamiento normal del Mepco, se espera un incremento de las bencinas en torno a los $30 por litro y un aumento en torno a los $26 en el caso del diésel. Sin embargo, si no estuviera el Mepco, el alza esperada para la próxima semana sería aún mayor.

¿Cuál sería el precio de la bencina y el petróleo si se elimina el Mepco?

En diálogo con ADN.cl, el economista del OCEC-UDP, Juan Ortiz, explicó que, si no operase el Mepco, sucedería que ya no se suavizaría el alza de los combustibles.

A modo de ejemplo, para la próxima variación en el precio de las bencinas, si se eliminara el Mepco, habría “un alza en torno a $350 en el caso de la gasolina 93, de $270 pesos aproximadamente en el caso de la gasolina 97 y de $400 pesos por litro aproximadamente en el caso del diésel".

“Es decir, si se materializa este escenario, las proyecciones que estoy dando vendrían a ser aproximadamente el incremento que podríamos esperar si es que el Mepco no llegase a operar”, enfatizó Ortiz.

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