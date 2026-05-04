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“Fuimos torturados”: el dramático relato de la chilena de Flotilla Global Sumud detenida por Israel en su regreso al país

Macarena Chahuán denunció maltratos físicos, terror psicológico y condiciones extremas tras intentar llevar ayuda humanitaria a Gaza.

Ruth Cárcamo

Foto de fondo: Getty Images | Foto de Macarena Chahuán: Instagram @lamacachahuan

Foto de fondo: Getty Images | Foto de Macarena Chahuán: Instagram @lamacachahuan

Este lunes arribó al Aeropuerto de Santiago la ciudadana chilena Macarena Chahuán, integrante de la Flotilla Global Sumud, que fue interceptada por Israel cuando se dirigía a Gaza.

La semana pasada, fuerzas israelíes interceptaron embarcaciones y detuvieron a tripulantes de la iniciativa, que buscaba romper el bloqueo impuesto por Israel y entregar ayuda humanitaria a la Franja.

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Flotilla Global Sumud| Getty Images / Anadolu

“Nos llevaron como rehenes a un buque que era una cosa que yo nunca había visto. Era un barco muy grande, en donde parecía un campo de concentración y una cárcel, en donde había tres containers”, relató Chahuán tras llegar a Chile.

“Fuimos torturados”

En esa línea, afirmó que “fuimos torturados, expuestos a calor extremo, a frío extremo. Nos sacaron todos los abrigos (...) muchos de mis compañeros fueron golpeados también”.

“Están constantemente generando un terror psicológico muy fuerte. A cada rato tiraban como estas bombas de sonido muy fuerte. Muchas veces entraban donde estábamos todos nosotros“, continuó.

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Según su testimonio, tras permanecer dos noches retenidos fueron trasladados a Grecia, donde “estuvimos tres horas sin agua. Había una ambulancia que no tenía médico. No pudimos comunicarnos en 12 horas”.

Finalmente, Macarena Chahuán sostuvo que “no me parece que esté bien normalizar los vínculos que tiene el Gobierno de Chile con Israel”, y sostuvo que ese país “no puede seguir actuando con la impunidad que está actuando”.

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