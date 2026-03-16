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Corte de luz en Santiago este martes 17 de marzo: Enel confirma interrupciones en 10 comunas de la RM

Revisa acá los horarios y las zonas afectadas por la interrupción del suministro.

Sebastián Escares

Corte de luz en Santiago este martes 17 de marzo: Enel confirma interrupciones en 10 comunas de la RM

Diversos sectores de la región Metropolitana enfrentarán cortes de luz programados este martes 17 de marzo. La medida fue confirmada por Enel, que anunció interrupciones del suministro eléctrico en varias comunas de Santiago debido a trabajos técnicos en la red.

De acuerdo con lo informado por la compañía, estas suspensiones responden a labores de mantenimiento y mejoras en la infraestructura eléctrica.

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En ese contexto, la empresa explicó que la interrupción del servicio es necesaria durante algunas horas para ejecutar trabajos destinados a reforzar y mantener la red de distribución en distintos puntos de la capital.

Comunas y horarios con corte de luz este martes 17 de marzo

Según el cronograma publicado por Enel, los cortes programados afectarán sectores de Lo Barnechea, Huechuraba, Las Condes, Vitacura, Providencia, La Florida, San Miguel, Estación Central, Lo Espejo y Maipú.

El detalle de horarios informado es el siguiente:

  • Lo Barnechea: desde las 10:30 a las 16:30 horas.
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  • Huechuraba: desde las 10:00 a las 12:30 horas.
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  • Las Condes: desde las 09:30 a las 10:30 horas.
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  • Vitacura: desde las 10:30 a las 16:30 horas.
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  • Providencia: desde las 14:00 a las 18:00 horas.
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  • La Florida: desde las 09:30 a las 17:30 horas.
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  • San Miguel: desde las 10:00 a las 16:00 horas.
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  • Estación Central: desde las 01:00 a las 04:00 horas.
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  • Lo Espejo: desde las 10:30 a las 16:30 horas.
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  • Maipú: desde las 10:00 a las 14:00 horas.
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Desde la empresa recomiendan cargar celulares y computadores con anticipación, evitar el uso de equipos sensibles durante las horas del corte y revisar el mapa de trabajos en el sitio web oficial de Enel para verificar si una dirección específica se encuentra dentro de las áreas intervenidas.

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