Comisión de Hacienda despacha megarreforma de Reconstrucción tras maratónica votación

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados despachó la megarreforma de Reconstrucción Nacional impulsada por el Gobierno, luego de una extensa sesión que superó las 14 horas y cuyas votaciones se extendieron hasta cerca de las 05:00 de la madrugada.

La jornada estuvo marcada por fuertes tensiones entre oficialismo y oposición, especialmente durante la discusión de las rebajas tributarias y otras normas consideradas clave dentro del proyecto.

Tras el cierre del debate pasada la medianoche, la comisión inició una votación en serie de las indicaciones pendientes.

Rebaja tributaria, Sence y CAE: qué pasó en la Comisión de Hacienda

Entre los puntos aprobados figura la reducción del impuesto de primera categoría para empresas, que bajará gradualmente desde 27% a 23%. También avanzó la invariabilidad tributaria por 25 años para grandes inversiones, aunque ese punto podría sufrir cambios durante la tramitación legislativa.

Además, fue visada la reintegración del sistema tributario, que permitirá que el impuesto pagado por las empresas pueda imputarse nuevamente en un 100% a los tributos personales de sus dueños. La integración total se alcanzaría en 2031.

Sin embargo, el Ejecutivo sufrió reveses en normas controvertidas. La comisión rechazó la eliminación de la franquicia tributaria del Sence, además de cambios vinculados a propiedad intelectual, inteligencia artificial, minería de datos y convenios del Ministerio de Obras Públicas.

También se rechazó la propuesta que contemplaba una condonación parcial del CAE, aunque sí avanzaron mecanismos relacionados con el cobro y la conversión de cuotas a pesos por parte de la Tesorería General de la República.

Durante la discusión, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió la iniciativa y aseguró que representa “un nuevo futuro para el país”. La tensión escaló luego de que el secretario de Estado calificara algunas intervenciones parlamentarias como “ignorantes”, lo que generó emplazamientos desde la oposición.

El proyecto continuará ahora su trámite en las comisiones de Medio Ambiente y Trabajo, antes de llegar a la Sala de la Cámara. En paralelo, seguirán las negociaciones con la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente, cuyos votos podrían ser decisivos.