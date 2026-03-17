Corte de agua en Santiago para este martes 17 de marzo: estas son las tres comunas afectadas en la RM
En algunos sectores de la capital la interrupción del suministro se prolongará por hasta ocho horas. Revisa acá todos los detalles.
Aguas Andinas anunció para la tarde de este martes 17 de marzo una serie de cortes en el suministro en tres comunas de la región Metropolitana.
Según lo comunicado por la empresa, en algunos sectores de la capital el corte de agua se prolongará por hasta ocho horas durante esta jornada.
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Eso sí, las interrupciones en el suministro contemplan perímetros específicos de cada una de las comunas afectadas, es decir, no en su totalidad.
A continuación, los horarios y los sectores afectados por el corte:
- Peñalolén: desde las 15:00 horas hasta las 21:00 horas de este martes 17 de marzo.
- Ñuñoa: desde las 15:00 horas hasta las 21:00 horas de este martes 17 de marzo.
- Renca: desde las 15:00 horas hasta las 23:00 horas de este martes 17 de marzo.
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