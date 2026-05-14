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Queman dos camiones en nuevo ataque incendiario en Victoria: lugar permanece bajo resguardo militar

El hecho ocurrió durante esta mañana y movilizó a Bomberos, Carabineros y personal del Ejército.

Ruth Cárcamo

Matías Gallegos

Queman dos camiones en nuevo ataque incendiario en Victoria: lugar permanece bajo resguardo militar

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01:04

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Durante la mañana de este jueves, se produjo un ataque incendiario en la comuna de Victoria, región de La Araucanía, que dejó dos camiones quemados.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 07:00 horas en la Ruta R-71, a la altura del sector Inspector Fernández, según consignó Radio La Voz de Malleco.

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En el lugar, fueron encontrados dos camiones completamente siniestrados, por lo que voluntarios de Bomberos de Victoria acudió para controlar la emergencia.

Asimismo, equipos especializados de Carabineros realizan diligencias para establecer la dinámica de los hechos y eventuales responsabilidades, mientras efectivos del Ejército resguardan el sitio del suceso debido a la complejidad del procedimiento.

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