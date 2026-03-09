;

Campaña de vacunación 2026: estos son los puntos disponibles en la región de Antofagasta

La estrategia comenzó el 1 de marzo y este año se adelantó debido a la circulación de nuevas variantes de influenza.

Javiera Rivera

Con el objetivo de proteger a la población frente a las enfermedades respiratorias antes de la llegada del otoño, autoridades sanitarias iniciaron la Campaña de Vacunación e Inmunización 2026 en toda la región de Antofagasta.

La estrategia comenzó el 1 de marzo y este año se adelantó debido a la circulación de nuevas variantes de influenza, entre ellas la Influenza A (H3N2), lo que busca que la población más vulnerable esté protegida antes del aumento de virus respiratorios en los meses más fríos.

La directora del Servicio de Salud Antofagasta, Fabiola Roa, explicó que la campaña forma parte de la preparación del sistema de salud para enfrentar el incremento estacional de estas enfermedades.

Según detalló, la vacunación es la principal medida preventiva para reducir complicaciones, hospitalizaciones y fallecimientos, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Puntos de vacunación en la región

La inmunización se está realizando de manera simultánea en los establecimientos de la red asistencial de las nueve comunas de la región. Entre los principales puntos disponibles se encuentran:

  • Hospital de Antofagasta y los CESFAM de la comuna
  • Hospital de Calama, junto a sus CESFAM y centros comunitarios de salud
  • Hospital de Tocopilla
  • Hospital de Mejillones
  • Hospital de Taltal
  • CESFAM de San Pedro de Atacama
  • CESFAM María Elena
  • Postas de salud rural en localidades como Ollagüe, Sierra Gorda y Baquedano

Las personas pueden acudir al centro de salud más cercano presentando su cédula de identidad o el carné de control de salud en el caso de los menores.

Grupos prioritarios

En esta primera etapa, la campaña está dirigida principalmente a los grupos con mayor riesgo de sufrir complicaciones por virus respiratorios:

  • Adultos de 60 años o más
  • Mujeres embarazadas, en cualquier etapa de gestación
  • Niños desde los 6 meses hasta estudiantes de 5º básico
  • Personas de 11 a 59 años con enfermedades crónicas
  • Personal de salud público y privado
  • Trabajadores de la educación, desde preescolar hasta 8º básico
  • Cuidadores y residentes de establecimientos de larga estadía para adultos mayores

Las autoridades recordaron que la vacuna tarda aproximadamente dos semanas en generar inmunidad, por lo que llamaron a la población a vacunarse con anticipación para enfrentar la temporada de virus respiratorios con mayor protección.

