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Seis detenidos tras operativo antidrogas en Estación Central: incautan fentanilo, pasta base y más de $1 millón en efectivo

El operativo del OS.7 en Villa Francia permitió intervenir ocho viviendas, desarticulando focos de venta de droga y dejando cuatro imputados a control de detención, mientras otros dos quedaron apercibidos.

Cristóbal Álvarez

Seis detenidos tras operativo antidrogas en Estación Central: incautan fentanilo, pasta base y más de $1 millón en efectivo

Seis detenidos tras operativo antidrogas en Estación Central: incautan fentanilo, pasta base y más de $1 millón en efectivo / Diego Martin

Durante este jueves, un operativo del OS.7 de Carabineros permitió la detención de seis personas por infracción a la Ley de Drogas, tras una serie de allanamientos simultáneos en ocho viviendas de la población Villa Francia, en la comuna de Estación Central.

La diligencia fue desarrollada por la Sección Microtráfico en el marco de una investigación por comercialización de drogas en pequeñas cantidades. Con órdenes judiciales de entrada y registro, el personal policial intervino los inmuebles, logrando sacar de circulación diversas sustancias ilícitas.

Como resultado, se incautaron 405 gramos de pasta base de cocaína, 106 gramos de marihuana y 14 gramos de cafeína utilizada para abultar droga. Además, se decomisaron cuatro ampollas de fentanilo —potente opioide sintético asociado a alto riesgo sanitario— junto con $1.064.905 en dinero en efectivo, cuyo origen será investigado.

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En el procedimiento fueron detenidos seis imputados, cuatro hombres y dos mujeres, todos mayores de edad, con antecedentes policiales, pero sin causas vigentes al momento de su captura. Sus edades fluctúan entre los 21 y 63 años.

Por instrucción del Ministerio Público, dos de los involucrados quedaron apercibidos bajo el artículo 26 del Código Procesal Penal, mientras que los otros cuatro fueron puestos a disposición de la justicia para su respectivo control de detención durante esta jornada.

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