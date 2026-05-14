Tomás Barrios sucumbe en su tercer duelo seguido contra tenistas estadounidenses: resultado final / Twitter @ATPChallenger

Se acabó la aventura de Tomás Barrios (134°) en el Challenger de Oeiras. Este jueves, el chileno quedó eliminado del torneo en Portugal tras caer en cuartos de final ante el estadounidense Emilio Nava (108°).

El tenista nacional venía de vencer a Michael Zheng y Nishesh Basavared, ambos de Estados Unidos. Hoy disputó su tercer duelo seguido contra un rival de dicho país, y esta vez el resultado terminó siendo favorable para el norteamericano.

Barrios empezó ganando el partido tras llevarse el primer set por 6-2. Sin embargo, Nava se impuso por 6-4 en el segundo parcial y estiró la definición hasta el tercer set.

En la última manga, ambos quedaron igualados 6-6 y todo se resolvió en el tie break, donde el estadounidense venció 11-9 al chileno.

De esta forma, Emilio Nava selló su paso a las semifinales del Challenger de Oeiras, mientras que Tomás Barrios le dijo adiós al torneo portugués.