Metro de Santiago habilita puntos de vacunación gratuita: estas son las estaciones en que estarán disponibles

Este jueves, el Metro de Santiago en conjunto con el Ministerio de Salud (Minsal) anunciaron una nueva campaña de vacunación gratuita que se llevará a cabo en algunas estaciones del transporte subterráneo.

La iniciativa tiene por objetivo blindar a la población de riesgo antes de la llegada del invierno con la inmunización de influenza.

Según lo comunicado por el Minsal, los operativos de salud estarán disponibles desde esta semana y se extenderán hasta fines de marzo de este 2026 en ciertas estaciones de Metro.

¿En qué estaciones habrán puntos de vacunación gratis?

Metro de Santiago anunció a través de su cuenta de X que las estaciones que serán parte de la campaña son las siguientes:

Plaza Quilicura (Línea 3) : desde el 3 de marzo hasta el 25 de marzo, los martes y jueves, de 16:00 horas a 19:00 horas.

: desde el 3 de marzo hasta el 25 de marzo, los martes y jueves, de 16:00 horas a 19:00 horas. Hospitales (Línea 3) : desde el 2 al 31 de marzo, de lunes a viernes, entre las 10:30 horas y las 13:00 horas.

: desde el 2 al 31 de marzo, de lunes a viernes, entre las 10:30 horas y las 13:00 horas. Lo Prado (Línea 5) : desde el 3 al 31 de marzo, de lunes a viernes, de 17:00 horas a 19:30 horas.

: desde el 3 al 31 de marzo, de lunes a viernes, de 17:00 horas a 19:30 horas. El Bosque (Línea 2): entre el 3 y el 5 de marzo, de 10:00 horas hasta las 17:00 horas.

Los operativos son gratuitos y solo para grupos de riesgos.



Cabe señalar que, entre las personas que se encuentran dentro de los grupos de riesgo, están: adultos mayores, niños hasta quinto básico, profesores, embarazadas, cuidadores, personal de salud y pacientes con enfermedades crónicas o inmunodepresión.