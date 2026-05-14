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Confirman cierre de famosa tienda de belleza en mall chileno y hay promoción por pocos días: ¿Dónde queda?

“Su enfoque fuerte es el cuidado capilar, pero también tienen maquillaje, uñas y skincare”, aseguró una creadora de contenidos en las redes sociales.

Javier Méndez

Confirman cierre de famosa tienda de belleza en mall chileno y hay promoción por pocos días: ¿Dónde queda?

Recientemente se informó el cierre de una tienda de productos de belleza en un centro comercial de Santiago.

Según la creadora de contenido @mamitaahorradora.cl, todo se trata del un local de Sally Beauty, marca especializada en artículos para el cuidado del cabello.

En especifico, se trata del local en el Mallplaza Norte, en la comuna de Huechuraba.

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La influencer ya mencionada dijo que hasta este domingo 17 de mayo, o hasta agotar stock, estará disponible una promoción de 3x2.

“Es decir, compras tres y pagas los artículos de mayor valor”, explicó a sus seguidores.

“En Sally Beauty venden, principalmente, productos de belleza profesionales y de uso en casa. Su enfoque fuerte es el cuidado capilar, pero también tienen maquillaje, uñas, skincare y herramientas eléctricas”, afirmó.

En la caja de comentarios una usuaria realizó un precisión: "No cierran para siempre. Ayer fui y dijeron que solo se moverán de lugar dentro del mall“.

El mall está en remodelación. Estaremos fuera solo por algunos meses”, sumó otra persona.

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