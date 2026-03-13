VIDEO. En medio de su polémica: Américo se subirá al escenario con importante artista al Lollapalooza 2026
El musico nacional volverá a los escenarios tras su quiebre con Yamila Reyna.
Américo volverá este viernes a los escenarios en medio de su polémico quiebre con Yamila Reyna. Y es que el artista nacional dirá presente en el Lollapalooza Chile con un importante artista uruguayo.
En conversación con ADN.cl, The La Planta, confirmó la presencia de Américo junto a él durante su presentación en el Lollapalooza que se llevará a cabo en el Lotus Stage a las 21:00 horas.
Revisa también:
Esta será una de las primeras presentaciones de Américo tras su quiebre con Yamila Reyna.
La humorista utilizó su cuenta de Instagram el pasado jueves para lanzarle una indirecta a su ex esposo, quien supuestamente se habría reconciliado con María Teresa Órdenes.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.