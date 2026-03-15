Revelan nuevas negociaciones entre Julio César Rodríguez y Chilevisión: su renuncia aún no estaría cerrada
Una nueva arista surgió en las últimas horas sobre la relación entre el rostro y la señal televisiva.
Hace dos semanas , Julio César Rodríguez anunció su renuncia a Chilevisión tras 13 años con un emotivo video compartido en redes.
Pasado los días, se han ido conociendo detalles de la decisión tomada por el rostro de televisión. Según el propio Rodríguez los nuevos propietarios de CHV le solicitaron mantener sus funciones.
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En las últimas horas surgió una nueva arista entre Julio César Rodríguez y la señal televisiva.
Según información entregada por Sergio Marabolí en el programa Sígueme de TV+, Julio César Rodríguez estaría negociando su permanencia en el canal, pero con un detalle: mantener todos los cargos por el mismo sueldo.
“Segundo, la reducción de equipos, que tiene que ver con lo mismo. Tercero, que a un estudio le saquen provecho para hacer más de un programa”, señaló Marabolí.
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